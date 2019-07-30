В пресс-службе компании заявили, что отказа двигателя у судна не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе "FlyArystan", заявили, что у самолёта не было остановки двигателя, уточнив, что задержка воздушного судна произошла из-за технических неполадок. - Что касается возмущений по поводу предоставления гостиницы пассажирам, то согласно правилам, если задержка рейса произошла на 2 часа, мы должны предоставить воду, если на 4 часа - предоставить питание, если на 6 - 8 часов, то предоставить гостиницу. Все эти требования выполняются только по заявке. К нам поступило 50 обращений, мы им предоставили гостиницу как положено. По поводу билетов, если произошла задержка рейса на 2-4 часа, то клиент вправе сделать перебронирование билета на вылет в течение 7 дней. Задержка более 4 часов - мы делаем полный возврат стоимости билетов,- отметили в "FlyArystan". Напомним, сегодня, 30 июля, в аэропорту "Орал" произошла задежка рейса Уральск-Алматы на 12 часов. В аэропорту заявили, что задержка связана с отказом двигателя в самолете.