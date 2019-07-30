На этот раз творческий вечер прошёл в Шынгырлауском районе и оставил приятные впечатления для жителей, которые являются поклонниками творчества и таланта известного акына. Почитатели таланта Акуштап Бактыгереевой всегда ждут встреч с ней. Ее творения многие с удовольствием читают, знают наизусть и гордятся, что являются современниками такого человека. За свою творческую деятельность Акуштап Бактыгереева написала много красивых, поучительных произведений, над которыми задумывается не одно поколение. В ходе мероприятия были прочитаны одни из самых любимых и известных, а также новые произведения. В каждой строчке стихотворений любовь к родной земле, воспеваются красоты природы, мудрость предков, есть и заветы для молодого поколения. Важная тема, которую постоянно поднимает автор — это традиционное воспитание девушки, которое является залогом крепкой семьи. Творческий вечер прошёл в очень тёплой атмосфере и стал своеобразным этапом подготовки к предстоящему юбилею поэтессы. В свою очередь шынгырлауцы рассказали поэтессе Акуштап Бактыгереевой о работе, которая проводится в районе. В первую очередь это краеведческая и поисковая деятельность. Поэтесса дала ей высокую оценку. - Шынгырлау — это район с глубокой историей, но раньше исследовательские работы по изучению истории края велись не в полном масштабе. К сожалению, судьбы и деятельность многих исторических и ключевых личностей, а также события не были известны до нынешнего времени. Но сейчас я вижу, что проводится большая работа по восстановлению истиной картины прошлого, открываются новые факты, создаются новые музеи. Я рада, что история края сейчас активно изучается. К своим истокам наши земляки стали относится ревностно и бережно. А мы — старшее поколение со своей стороны всегда поддержим такие начинания, - сказала в завершение встречи Акуштап Бактыгереева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.