На форуме участники сначала встретились с теми, кто победил в проекте развития молодежного корпуса "Zhas Project". Орынбаса Сарбасов выиграл грант по социальному проекту один миллион тенге и открыл свою птицеферму в родном селе Коскол. В рамках программы молодой предприниматель предоставляет свою продукцию малообеспеченным и многодетным семьям абсолютно бесплатно. - В нашей команде работает по проекту три человека - я и двое моих товарищей. Вместе мы открыли птицефабрику, таким образом начали свое дело. Сначала закупили 40 гусей и 50 цыплят. Всего два вида, первый вид - домашние, от них можно получить выводок - гусят, второй вид выращивается для получения мяса, - сказал Орынбасар Сарбасов. Еще одна участница Гульсезим Аубакирова занялась клининговой деятельностью. Для этого женщина купила необходимое оборудование – моющий пылесос. За работу предпринимателей участники форума выразили благодарность им признательность за вклад в развитие родного села. По словам одного из участников форума Елдара Амантаева, сегодня приняли участие местные предприниматели, главы крестьянских хозяйств и местные жители Каратобинского района. - Здесь мы предложили им свои хорошие проекты, все единогласно их поддержали. Проект предусматривает очистку родниковой воды для широкого спектора ее использования, - рассказал Елдар Амантаев. В завершении форума многодетным и малообеспеченным семьям были подарены ноутбуки, а также к новому учебному году рюкзаки со школьными принадлежностями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.