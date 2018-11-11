По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет -7, ночью столбик термометра опустится до -15. В Атырау переменная облачность. Днем 3 градуса ниже нуля, ночью -7. В Актобе ясная солнечная погода, днем -7, ночью до 12 градусов мороза. В Актау также переменная облачность. Днем до 3 градусов выше нуля, ночью 3 градуса мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.