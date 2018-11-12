ду, им удалось доплыть до середины реки Урал и спасти тонущего подростка. Парни помогли несовершеннолетнему добраться до берега, после чего передали спасенного бригаде скорой помощи.

Скриншот с видео Департамента полиции В департаменте полиции Атырауской области наградили жителей города проявившие героизм и оказавшие помощь при раскрытии преступления по горячим следам. По информации пресс-службы полиции, 9 ноября во время гарнизонного развода были награждены трое жителей областного центра. Один из награжденных - Самиголла Жуматов. 24 октября благодаря своевременному реагированию и телефонному звонку мужчины, полицейским удалось задержать подозреваемых на месте преступления. Еще два друга получили благодарственное письмо от руководства управления полиции г.Атырау. - 20-летние Жалгас Ибрайымов и Ринат Нургалиев 8 ноября спасли тонущего человека. Несмотря на непогоБлагодарственные письма вручал начальник МПС УП г.Атырау Ерлан Бигамбаев, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.