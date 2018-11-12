Как стало известно, водитель "ВАЗа" ехал со стороны города по трассе. Недалеко от места, где когда-то располагался полицейский пост, он совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусуновой, вызов на станцию скорой помощи поступил в 7.23, доезд - в 7.28. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Погиб мужчина примерно 50-55 лет. На месте работают эксперты-криминалисты и полицейские. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.