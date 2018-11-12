ДТП произошло сегодня, 12 ноября, рано утром на желаевской трассе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, водитель "ВАЗа" ехал со стороны города по трассе. Недалеко от места, где когда-то располагался полицейский пост, он совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался. По словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусуновой, вызов на станцию скорой помощи поступил в 7.23, доезд - в 7.28. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Погиб мужчина примерно 50-55 лет. На месте работают эксперты-криминалисты и полицейские. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  