Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что были отремонтированы улицы Белинского, Космонавтов, Хорошкина и Гоголя. - Общая протяженность отремонтированных улиц составляет 2,1 км. Также было проведено благоустройство тротуаров протяженностью 1250 метров. Нужно отметить, что на этих улицах ремонт ранее не производился, - пояснили в пресс-службе акима Уральска.