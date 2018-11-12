Современные автомобильные аксессуары служат украшением салона и позволяют сделать облик авто эксклюзивным, запоминающимся, а также повышают безопасность вождения и комфорт водителя и пассажиров даже в длительных путешествиях.Одним из важных и удобных способов улучшения комфорта автосалона являются чехлы для сидений, разнообразием которых всегда радует «Автошик». Ассортимент товара постоянно обновляется.На днях здесь появились чехлы из натурального меха и чехлы с подогревом, которые не только украсят сидения вашего авто, но и сохранят тепло в холодные дни и зимнюю стужу. Также в магазине представлены чехлы с массажным эффектом, экстравагантные модели с принтами и стразами, с казахским национальным орнаментом. Модели зимних чехлов прошлогоднего завоза можно приобрести со скидкой 20%.Тепло должно быть не только на сидении, но и на руле. В «Автошике» вам помогут подобрать оплетку для руля из меха, если же вам захочется эксклюзивную модель, вам предложат стильные оплетки различной цветовой гаммы, плетеные, из кожи, со стразами или с национальным орнаментом.Получаете драйв от музыки и дискотек? Устройте в салоне своего авто соответствующую атмосферу, купив в магазине магнитолы, усилители, сабвуферы, колонки и другую электронику, которая позволит сделать автозвук исключительным. А купленная здесь яркая панель эквалайзера на заднее стекло будет переливаться яркими световыми красками в такт звучащей музыке в салоне.Магазин «Автошик» также предлагает массажные подушки для снятия напряжения в мышцах и суставах, коврики, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, детские кресла, пылесосы для уборки автосалона, рации, огнетушители, надежные автосигнализации фирмы Tomahawk, ароматизаторы от бренда Аroma top line, ионизаторы воздуха и многое другое.Кроме того, магазин привлекает уральцев, особенно представителей сильного пола, отделом мужской тактической одежды «Беркут». Любители охоты и рыбалки, туристы, спортсмены, пожарные, а также работники охранных компаний могут приобрести здесь одежду, обувь и аксессуары армейского и спортивного стиля.В магазине представлены модели стильной мужской одежды тактического назначения российского производства, отличающейся высоким качеством материала, удобным покроем и множеством карманов различного размера и назначения: парки, куртки, кители, костюмы, рубашки, термобелье, толстовки с фирменной символикой и футболки с оригинальными принтами. В такой одежде будет комфортно и тепло зимой, а летом в легких вещах ваше тело будет дышать.Здесь же мужчины могут подобрать к тактической одежде обувь и аксессуары похожего стиля: зимние берцы, кроссовки, рюкзаки, шапки, бейсболки и ремни. Разнообразие моделей и цветовых решений позволяет каждому подобрать то, что нравится и идет именно ему.- В нашем магазине вы сможете найти все необходимое для своего автомобиля. Здесь каждый найдет нужный ему товар по своему вкусу и кошельку, как эконом, так премиум класса, - говорит владелец магазина Анна. – Если чего-то нет в наличии, то мы сможем оформить заказ, и вы получите товар в кратчайшие сроки.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.