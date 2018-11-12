Мы продолжаем рубрику ценных советов от председателя международного арбитража ЗКО Еркебулана Мирманова. Сумма иска 8 867 649 тенге. В Международный арбитраж по Западно-Казахстанской области обратилось ТОО «М» с иском к ТОО «О» о взыскании задолженности в размере 8 867 649 тенге по договору поставки металлопродукции в ассортименте. Установлено, что между сторонами заключен договор на поставку металлопродукции в ассортименте, согласно которому ТОО «М» поставил продукцию ТОО «О» на сумму 7 606 954 тенге, которая подтверждается актом сверки, подписанному обеими сторонами. ТОО «М» свои обязательства по договору выполнил полностью. На неоднократные уведомления о необходимости погашения образовавшейся задолженности ТОО «О» представлял гарантийные письма об исполнении договора, которые так и остались невыполненными. В ходе арбитражного разбирательства председательствующий арбитр разъяснил сторонам их право разрешить спор с применением примирительных процедур, а также порядок, последствия и преимущества заключения мирового соглашения. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://zkosud.kz/blog/po-isku-o-vzyskanii-dolga-po-dogovoru-postavki-metalloprodukcii-utverzhdeno-mirovoe-soglashenie/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.zkosud.kz Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.