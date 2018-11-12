Соглашение было подписано акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым и главой Республики Калмыкия Алексеем Орловым. Данное соглашение направлено на развитие двусторонних отношений и создание условий для установления торгово-экономических связей. - В сфере туризма сотрудничество будет направлено на активную поддержку инициатив, по эффективному использованию туристических ресурсов, а также активного пропагандирования природных и культурных наследий своих регионов, - рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного сотрудничества Атырауской области Айкын Елеусизов. Отметим, что делегация Атырауской области приняла участие в работе Форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Петропавловске. В состав делегации вошли предприниматели региона, преставители НПП "Атамекен", а также сотрудники местных исполнительных органов. Всего в работе Форума приняли участие свыше двух тысяч человек - представителей Казахстана и России. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.