На Западе Казахстана сохранится теплая погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем +29, ночью +15. В Атырау днем 28 градусов выше нуля, ночью +20. В Актобе солнечная погода, +28 днем и +16 ночью. В Актау днем столбик термометра поднимется до +32, ночью +18.