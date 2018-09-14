Иллюстративное фото Согласно Постановлению акимата в городе Атырау, с 15 сентября по 15 ноября объявлен двухмесячник по санитарной очистке города. - В связи с этим 15 сентября будет проводиться общегородской субботник. К участию в субботнике приглашаются жители города, руководители организаций и председатели КСК, - говорится в распространенном сообщении акимата города Атырау.