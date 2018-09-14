В региональной службе коммуникаций прошел брифинг по факту смерти 25-летней беременной женщины. По информации директора городской станции скорой помощи Гульнафис Танбаевой, 12 сентября в 3.45 на пульт службы "103" поступил вызов по адресу: Жулдыз-1. Вызывавшие скорую сказали, что у беременной женщины головные боли. - Вызов был передан бригаде в 03.45, которая прибыла в 04.00. По прибытию выяснилось, что 25-летняя беременная женщина жаловалась на головные боли. Оказалось, что она состоит на учете в поликлинике п.Геолог, и это четвертая по счету беременность. Предыдущие роды прошли без осложнений. Девушка была на сроке 38-39 недель, ей дали выпить таблетку парацетамола. При этом беременная категорически отказалась от госпитализации, мотивируя тем, что чувствует себя хорошо и записалась к гинекологу на завтра и к тому же ей не с кем оставить троих детей. Написала расписку, были даны рекомендации, оставлена дома, - рассказала Гульнафис Танбаева. По словам спикера, скорую девушке вызвали в тот же день повторно уже в 07.09. Бригада прибыла на место в 07.20. При попытке осмотра фельдшером, беременная вела себя агрессивно - размахивала руками и не подпускала к себе. Супруг настоял, чтобы фельдшер вышла из комнаты и дождалась прихода матери беременной, сам тем временем закрыл дверь. - Неоднократные попытки осмотреть женщину были безуспешны. Фельдшер доложила диспетчеру о ситуации, после чего диспетчер, дозвонившись до заместителя директора поликлиники, попросила отправить на вызов наблюдающего беременную гинеколога для содействия госпитализации. Только после приезда матери, которая настояла на госпитализации, ее забрали на носилках, хотя супруг настаивал на транспортировке на личном автомобиле, - рассказал источник. При транспортировке девушке был подключен кислород, однако в районе Жилгородка на мосту состояние беременной ухудшилось, начались судороги, выделение пены изо рта. Женщине была сделана иньекция магния сульфата 0,25%_5,0 в/м, так как попытка катетеризации периферической вены была безуспешна. Врач вставил беременной воздуховод, дачу кислорода продолжили. В приемный покой Областного перинатального центра беременная была доставлена в 08.55, где в срочном порядке пациентку реанимировали, у нее несколько раз останавливалось сердце. - В течение 1 часа реанимировали пациентку. В 10.05 врачи констатировали смерть. Далее труп был передан на вскрытие в судебную экспертизу. Пациентка поступила в тяжёлом состоянии, проводимые реанимационные мероприятия не смогли спасти жизнь молодой женщины. На данный момент проводятся судебно-медицинская экспертиза, по результату которой будет проводиться служебное расследование. По данному факту заведено уголовное дело, - уточнил директор Областного перинатального центра Куаныш Нсанбаев.