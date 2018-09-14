Расследование начато по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО 13 сентября в городе Уральск, по улице Мухита было обнаружено тело мужчины. - По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц причастных к совершению данного преступления, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, тело мужчины обнаружили возле магазина "ЖиҺаз" по ул. Мухита рано утром 13 сентября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.