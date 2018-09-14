председатель совета по этике департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО

14 сентября на очередном заседании совета по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя ЗКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат КАДЕШЕВА. Как стало известно, Кайрат КАДЕШЕВ 18 июня проводил рабочее совещание, в ходе которого руководитель выразился некорректно в адрес своего подчиненного госслужащего. - Слово зазвездился - это не оскорбление. Но надо более корректно выражаться, - заявилБолат ИСАКОВ. Выяснилось, что в коллективе инспекции также присутствует морально-психологические проблемы и сотрудники делятся на "лесников", "охотников" и "рыбников". - Понятно, что специфика работы каждого отдела разная. Но это напряжение все-таки сказывается на коллективе. Вам как руководителю надо провести ряд мероприятий для того, чтобы присутствовал командный дух в коллективе. Надо объединять сотрудников, - заявил Болат ИСАКОВ. По итогам заседания комиссии было решено рекомендовать ответственному секретарю МСХ наложить на Кайрата КАДЕШЕВА дисциплинарное взыскание в виде замечания за совершение проступка, выразившегося в несоблюдении требований этического кодекса.