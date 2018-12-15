По данным РГП "Казгидромет", 16 декабря в Уральске ожидается снег. Днем -5, ночью -12. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут -3, ночью 5 градусов мороза. В Атырау ожидается снег. Днем -2, ночью 2 градуса ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем 6 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.