14 декабря в здании областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой состоялось традиционное вручение молодежной премии «Лидер года-2018». Обладателей главной ежегодной молодежной премии поздравил аким области Алтай Кульгинов. Как рассказали организаторы, конкурс проводится с 2008 года и главной его целью является содействие пропаганде государственной молодежной политики, активной поддержке развития молодежных движений в течение года. — Традиционная премия «Лидер года» на протяжении 10 лет проводится в нашем регионе. В этом году у нас по 12 номинациям будут награждены молодые люди. Каждый год яркая, талантливая молодежь со всей области, из районов, городов и сельских населенных пунктов участвует по разным направлениям. Это спорт, культура, общественная работа. Мы видим, что у нас очень много одаренной молодых людей, которые ежегодно в разных сферах показывают отличные результаты и достигают успехов. Несмотря на то, что они еще молодые, они вносят свой весомый вклад в развитие нашего региона. Мы, как государственные органы, стараемся поощрять нашу молодежь, — рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Аян Сакошев. Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса награждены более 550 лучших представителей молодежи — 165 лауреатов и 380 дипломантов. Поздравляя победителей главной молодежной премии года, аким области отметил, что нынешняя премия является особенной, так как проводится в преддверии Дня Независимости Казахстана. Победителей «Лидер года» в этом году определили по 12 номинациям. По результатам конкурса в номинации «Лучший молодой лидер» был признан заместитель председателя филиала ЗКО молодежного крыла «Жас Отан» Ерлик Шамгалиев. Лучшим студентом стала студентка ЗКГУ им.М.Утемисова, обладательница стипендии Нурсултана Назарбаева, победительница республиканских олимпиад, конференций 20-летняя Айша Кемешова. Лучшим молодым учителем стал учитель математики Таскалинского лицея «Сəулет», победитель областных олимпиад Алимбек Айсагалиев. Его ученики являются победителями областных и республиканских олимпиад и конкурсов. Звания «Лучший молодой ученый» был удостоен преподаватель ЗКГУ имени М.Утемисова Даурен Сагынгалиев, который участвовал в международных конференциях в Чехии, Кыргызстане. Номинацию «Лучший представитель творческой молодежи» получил артист дома культуры молодежи, певец Жасулан Зинеденов, который виртуозно играет на домбре. Жасулан является победителем республиканских конкурсов. В номинации «Лучший молодой врач» был награжден Касым Бисенгалиев, который работает хирургом в Сырымской районной больнице. Касым, несмотря на свой возраст, проводит сложные операции. Номинации «Лучший молодой спортсмен» удостоены мастера спорта РК по самбо, чемпион Азии и обладатель титула чемпиона мира в весе 68 килограммов Нурбол Сериков. Чемпионом мира Нурбол стал в 2018 году в городе Бухарест. Среди молодых журналистов лучшей стала корреспондент телеканала «Ақжайық» Назерке Тогжанова. В номинации «Лучший бизнес-проект» победительницей стала Аина Габдуалиева, которая трудится в сфере недвижимости. Кроме этого, она является владелицей нескольких ресторанов и кафе. Также в этот вечер были вручены специальные номинации. Так, номинации «За мужество и отвагу» был удостоен сотрудник полиции Асылхан Темирханов, который спас человека из огня. Звания «Прорыв года» были удостоены исполнители песен Raim & Artur, которые стали обладателями сразу двух номинаций музыкальной премии «EMA» в Астане. Это номинации «Прорыв 2018 года» и «Выбор интернета». Их клип на песню «Самая Вышка» набрал 25 миллионов просмотров. Обладатели премии «Лидер года-2018» были награждены памятными дипломами, статуэтками, а также денежными сертификатами в размере 100 тысяч тенге.