На трассе столкнулись два автомашины "ВАЗ-2110" и "Фольксваген". Как рассказал пассажир автомашины "ВАЗ-2110", они ехали в сторону поселка Зачаганск. – По непонятной причине на встречу нам выехал "Фольксваген", который двигался в противоположную сторону. Водитель резко повернул на обочину и машина ударила нас в бок, - рассказал пассажир "ВАЗ-2110". Отр удара "десятка" один раз перевернулась и слетела с трассы. Стоит отметить, что в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники полиции.