Это первая в западном регионе школа-лицей с углубленным изучением современных информационных технологий. Инновационное учебное заведение названо в честь писателя. В торжественной церемонии приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, супруга и сын Абиша Кекилбаева - Клара Жумабаева и Даулет Кекилбаев, представители общественности. -Абиш Кекилбаев занимает особое место в современной культуре Казахстана. Его великие произведения переведены на десятки языков мира. Он не просто писатель, он проявил себя талантливым политическим деятелем, сделавшим многое для становления и укрепления государства, развития единства народа. Мне посчастливилось быть знакомым и работать с ним многие годы. Это был человек с большим благородным сердцем. Передать его наследие подрастающему поколению – наш долг. Дети должны учиться жить на примере таких великих людей. Именно поэтому новая школа названа в честь Абиша Кекилбаева, - отметил в поздравительной речи аким области. IT-школа-лицей №72 на 900 ученических мест расположена в микрорайоне Авиатор. В её строительство, благоустройство и оснащение вложено почти 1,6 млрд. тенге. В школе будут функционировать 40 учебных кабинетов, в том числе оборудованные кабинеты информатики, физики, химии и биологии, английского языка, библиотека, медиатека. С 1 по 7 классы дети будут изучать азы информационных технологий, а с 7-го класса в учебную программу будут внедряться специальные курсы языков программирования. Также предусмотрено углубленное изучение робототехники и 3D-принтинга. Завершилось торжественная церемония открытия школы возложением цветов к мемориальной доске в честь Абиша Кекилбаева, установленной на фасаде учебного заведения. -Выражаю огромную благодарность актюбинцам за дань памяти. Абиш ушел на 77 году жизни, но оставил большой след за собой. Его главным желанием всегда было одно - видеть свою страну богатой, мирной и процветающей. Сегодня мы живем именно в такое время. Дети, умейте ценить этот дар. Умейте ценить то, что делают для вас взрослые, стремитесь к тому, чтобы продолжить эти благие дела и приумножить их, - обратилась к школьникам супруга Абиша Кекилбаева Клара Жумабаева. Абиш Кекилбаев - общественный и политический деятель, Герой Труда и народный писатель Казахстана. Он был первым Государственным секретарем РК, советником Президента. Накануне обретения независимости Казахстана Абиш Кекилбаев принимал активное участие в решении проблем, связанных с казахским языком, ономастикой, национальной историей, социально-культурными вопросами и международными отношениями.