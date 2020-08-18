По данным РГП "Казгидромет", 19 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, ночью +10. В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем +30, ночью +15. В Актобе облачно, днем +20, ночью 9 градусов выше нуля. Малооблачная погода без осадков и 28 градусов выше нуля днем ожидается в Актау, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.