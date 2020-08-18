Как рассказала директора филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова, с начала пандемии коронавирусной инфекции среди населения неоднократно возникали вопросы по обеспечению медицинских организаций медикаментами и изделиями медицинского назначения. – Фонд со своей стороны, понимая ситуацию, произвел 100% предоплату по сумме договоров с "СК-Фармация" для предотвращения сбоев с поставками лекарственных средств. Это позволило единому дистрибьютору произвести предварительную оплату поставщикам и заводам за препараты. На амбулаторном уровне 27 медицинскими организациями области подана заявка на сумму 5,2 млрд тенге, в данный момент отгружено лекарств на сумму 4,6 млрд тенге. Список лекарств для лечения пациентов с болезнями органов дыхания при COVID-19 дополнен такими препаратами парацетамол и ибупрофен в таблетках. Для лечения пациентов с пневмонией - парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан в таблетках и дабигатран в капсулах, - сообщила Нуржамал Жумагулова. На данный производится закуп лекарственных препаратов для поставки в медицинские организации РК для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. Выяснилось, что в аптеках имеются такие антибиотики как амоксициллин, азитромицин в таблетках и суспензии, цефуроксим в таблетках, жаропонижающие лекарственные средства ибупрофен в таблетках и суспензии, парацетамол в суппозитории и аэрозоль и раствор для ингаляции - сальбутамол. – За счет средств обязательного социального медицинского страхования предусмотрено обеспечение на амбулаторном уровне для детей предусмотрены такие препараты, как азитромицин, амоксициллин, цефуроксим, ибупрофен, парацетамол. Для взрослых - азитромицин и амоксициллин, - добавила Нуржамал Жумагулова. Стоит отметить, что с 1 января по 17 июля этого года в ЗКО при ОРВИ и пневмонии бесплатные медикаменты получили 5573 пациентам на сумму 7,2 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.