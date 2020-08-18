Сегодня, 18 августа, корреспонденты "МГ" побывали на месте строительства нового тепличного комплекса ТОО «World Green Company», который расположен недалеко от поста на Желаевской трассе. Площадь территории составляет 17 гектаров, из них 12 гектаров будет занято теплицей. Это уникальный проект для западного региона, второй комплекс по Казахстану таких размеров. Со слов директора тепличного комплекса ТОО «World Green Company» Мурата Ибрагимова, проектная мощность составит 4,5 тысячи тонн огурцов и 3,5 тысячи тонн помидор в год. Будет открыто до 200 рабочих мест. - Сейчас уже выстроены корпуса теплицы, ведутся работы по остеклению. Ее строят голландцы, впрочем, первое время они будут нам поставлять семена и удобрения. Выращивание будет идти без использования грунта, это субстраты и питательные вещества. Продукция будет выдерживать европейские стандарты качества, - рассказал Мурат Ибрагимов. - Подготовка к строительству прошла еще в прошлом году, мы провели земляные работы, сняли плодородный слой. По планам должны закончить и сдать объект до конца этого года. К слову, стоимость проекта составляет почти 14 млрд тенге. Директор также отметил, что теперь местные жители будут видеть огурцы и помидоры на овощных прилавках круглый год. Кроме того, также овощи будут поставлять в Россию. - Все мы знаем, что своя продукция у нас есть только осенью, все остальное время ее завозят к нам из других государств, таких как Китай, Турция, Узбекистан и южных регионов нашей республики. Теперь, думаю, наша продукция будет на 20-30% дешевле привозной, - заверил он.Мурат Ибрагимов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.