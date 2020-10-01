Как сообщили в РГП "Казгидромет", 2 октября в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, ночью опустится до +5 градусов. В Атырау будет солнечно, днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +10 градусов. Также солнечная погода ожидается в Актобе, днем +20 градусов, ночью +5 градусов. В Актау переменная облачность, без осадков, днем +23 градуса, ночью +12 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.