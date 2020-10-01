В ведомстве утверждают, что при раскрытии и расследовании уголовных дел по фактам распространения персональных данных сотрудники полиции сталкиваются с большими трудностями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО напали на полицейских В мае этого года в социальной сети "гуляло" фото спецсообщения, где очень хорошо описана ситуация с нападением на сотрудников полиции, которое произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги Бурлин-Уральск. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что информация в спецсообщении фейковая и не соответствует действительности. - Учитывая, что в настоящее время уголовное дело рассматривается в суде, приговор в отношении подсудимых еще не вынесен, также потерпевшими являются сотрудники полиции, дать более подробный комментарий не представляется возможным, - дополнили в полиции ЗКО. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что при раскрытии и расследовании уголовных дел по фактам распространения персональных данных сотрудники полиции сталкиваются с большими трудностями. Зачастую информация моментально распространяется через мессенджеры и проходит через большое количество пользователей. Для этого требуется установить каждого и допросить, откуда данная информация была получена. - В случае с женщиной, которая одна из первых заразилась  COVID-19, было начато досудебное расследование. Проведен весь комплекс следственных действий, допрошены более сотни лиц, состоящие в группах социальных сетей, однако путем проведения гласных следственных действий первоисточник установить не удалось. В связи с чем органы расследования, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса вынуждены были прервать сроки расследования. Вместе с тем оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия продолжаются, - заверили в ДП ЗКО. Напомним, совсем корреспондент "МГ" сделала подборку материалов дел о распространении и утечке служебных данных. До сих пор полицейские не смогли установить подозреваемых в распространении внутренней документации правоохранительных органов и персональных данных потерпевших через мессенджеры и соцсети. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.