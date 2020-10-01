С начала этого года представители проектного офиса «Актобе - адалдык аланы» провели более 20 выездов по мониторингу контроля качества дорог в рамках проекта «Сапалы жол». В результате было выявлено шесть нарушений по очистке дорог и 15 нарушений по ремонтным работам. По итогам каждого мониторинга в соответствующие органы было направлено письмо с предложением устранить недостатки. В результате 12 нарушений нашли свое решение. 29 сентября рабочая группа в составе первого заместителя руководителя департамента антикоррупционной службы Актюбинской области Галымбека Досанова, руководителя проектного офиса «Актобе – адалдык аланы» Жанболата Туртаева, представителей общественности и СМИ провели мониторинговые работы на улицах Керей хана и Жанибек хана. На участках данных улиц ведется капитальный ремонт. Национальным центром дорожных активов был произведен отбор проб отремонтированных улиц области и города. По результатам были выявлены недостатки. - В большинстве случаев сыпучий состав асфальтобетонной смеси не соответствует нормам РК, Также были выявлены нарушения, где в строительстве не были предусмотрены придорожные водостоки, а технические инспектора халатно относятся к работе, - отметили представители мониторинговой группы. - К примеру, на дороге по проспекту Абая производились ремонтные работы. В ходе мониторинга проектным офисом было выявлено, что качество асфальта оставляет желать лучшего и битумные пятна были выявлены на поверхности асфальта. В результате подрядная организация за свой счет заново провели ремонтные работы. Повторная работа компании обошлась в 25 млн тенге. Стоит отметить, что в этом году в городе ремонтируют более сотни улиц. Основная цель проекта «Сапалы жол» - общественный контроль за ремонтируемыми дорогами. Мониторинговые работы проектного офиса адалдык аланы ведутся на постоянной основе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.