После трагедии Виктору Осокину перечислили 2,1 миллиона тенге на восстановление сгоревшего дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 октября, отец погибшего подростка Виктор Осокин показал, как идет восстановление сгоревшего дома и рассказал, что он купил на перечисленные казахстанцами деньги.
Виктор Осокин говорит, что до сих пор в мыслях переживает день трагедии.
- Сына теперь не вернешь и не спросишь, как все было на самом деле. Душа болит, остался страх. Все переосмыслили после гибели сына, сейчас растет второй, и я делаю все, чтобы он был в безопасности, - с горечью в голосе говорит Виктор. - Я по-прежнему работаю. У меня один выходной - только воскресенье. Восстановлением дома занимаюсь самостоятельно. Помочь мне некому, отец уже в возрасте, а нанимать людей дорого. Прибегаю с работы и, пока не стемнело, что-то стараюсь сделать.
Отец погибшего подростка говорит, что из перечисленных 2,1 миллиона тенге, он потратил 700 тысяч тенге.
- Злые языки все шепчут за спинами гадости, но никто не пришел и не предложил своей помощи. Раньше я выпивал, но полгода назад закодировался, могу показать справки. После гибели сына мы перешли на съемную квартиру, тут не было ни газа, ни света. Как только потеплело, переехали снова сюда, провели электричество, поставили новые счетчики, оплатили задолженность за газ - 159 тысяч тенге, купили газовый котел за 104 тысячи тенге, две двери, два окна, газовую плиту, стиральную машинку, купили профлист на перекрытие крыши. Восстанавливаем все, - рассказал мужчина.
Виктор Осокин просит недоброжелателей не трогать их семью.
- У нас растет маленький сын. То его беспризорником назовут, то еще как-то. Он как и все дети ежедневно ходит в садик, на следующий год пойдет в школу. Вы что с ума все посходили? Откуда такие мысли? На днях приходили из органов опеки, я никак не пойму, по чьим просьбам? Пришли, проверили - никаких претензий нет. Ребенок чистый, опрятный, дома созданы все условия. Ну дайте нам жить своей жизнью, - обратился Виктор Осокин.
Также мужчина поблагодарил каждого, кто помог ему. Он отмечает, что без помощи и поддержки добрых людей не пережил бы трагедии.
- До холодов я уже все сделаю. Спасибо всем огромное. Я еще отчитаюсь перед людьми и докажу, что все деньги я тратил только на восстановление дома, - заверил отец погибшего подростка.
Напомним
, 1 февраля в частном доме по улице Ташкентская произошел взрыв и пожар, в котором погиб подросток. Он скончался до приезда скорой помощи. Позже отец погибшего подростка
Виктор Осокин рассказал подробности трагедии. После случившегося, неравнодушные казахстанцы перечислили мужчине деньги
на восстановление дома.
Виктор Осокин
Фото сгоревшего дома из архива "МГ"
