Жакибай Бисенгалиевой, которая в войну была дояркой в колхозе, 105 лет. Живет она с внуком. - У аже было 3 детей, один умер маленьким, дочь 15 лет назад, остался один сын, с его сыном она и живет, - рассказывает сноха Сандина. - Бабушка, хоть ей и больше 100 лет, читает, сама ухаживает за собой, и на здоровье не жалуется. Любимое занятие долгожительницы – смотреть телевизор. Она следит за новостями: интересуется, чем занимается президент, какова ситуация с коронавирусом у нас и в мире, не пропускает сериалы, сейчас ей полюбился «Сулейман султан». Бабушка получает 80 тысяч тенге. Половину отдает родственникам, половину оставляет себе на шашу и подарки: она любит ходить на тои, но в последнее время их нет, и ей немного скучно. Ее бата среди родственников - самая ценная, как почтенную представительницу рода ее просят провести обряд тусау кесер и другие, и бабушка охотно соглашается. Сейчас бата она дает онлайн по WhatsApp. 1 октября Жакибай Бисенгалиеву придут поздравить из акимата Актобе. В этот день подарки от городских властей получат все 8 долгожителей Актобе и 19 ветеранов войны. В отделе занятости и социальных программ Актобе сообщили: из 8 долгожителей одной – Айжамал Мурзагалиевой – 103 года, двоим – Петру Ходусу и Азифе Алгалиевой – 102 года, Наталье Перевязко – 101 год и троим – Таразы Алдияровой, Алуе Ержановой, Бахиткерею Пшибаеву – по 100 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.