Как сообщили на официальной странице городского акимата в социальной сети Instagram, большинство традиционных праздничных мероприятий, приуроченных к 380-летию Атырау, будут проходить в онлайн формате. Основное празднование будет проходить 2 октября. Так, в 10.00 в парке "Балыкшы" будет проводиться акция по высадке 380 плодовых деревьев. В 11.00 этого же дня состоится открытие спортивной площадки в микрорайоне "Нурсая". Церемония передачи ключей от 240-квартирного жилого дома в микрорайоне "Нурсая" будет проходить в 11.30. В 12.00 состоится церемония открытия мемориальной доски в честь присвоения имени народного героя Хиуаз Доспановой международному аэропорту города Атырау. В 18.00 состоится торжественное открытие парка молодежи на берегу реки Урал.