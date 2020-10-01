Инцидент произошел сегодня, 1 октября, в 9.40 в доме №176 по проспекту Н.Назарбаева. Как рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, пятилетний ребенок остался без присмотра взрослых. – Информация поступила от участкового инспектора полиции, который сообщил, что ребенок стоит на подоконнике открытого окна. Как выяснилось, родителей не было дома и спасатели сняли ребенка со второго этажа двухэтажного дома. Он был передан сотрудникам полиции. В последнее время увеличилось количество несчастных случаев с участием детей, которых родители оставляли одних на улице или дома. Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи происходят именно с ними. Напоминаем о том, что ни в коем случае нельзя оставлять малолетних детей одних без присмотра! Родителям необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 119 УК РК "Оставление в опасности", - рассказал Ерлан Турегелдиев. По информации ДЧС ЗКО, за девять месяцев этого года в области произошло семь несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажных домов, а в четырех случаях дети упали в колодцы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.