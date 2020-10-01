Жительница ЗКО разыскивает пропавшего брата

Мужчина пропал девять лет назад. Я, Дьячкова Галина Ивановна, 25.11.1966 года рождения, разыскиваю брата Дьячкова Александра Викторовича, 29.05.1959 года рождения, который проживал по адресу: г Уральск, ул. Аманжолова, д.№ 67, кв. №5. В октябре 2011 года мой брат ушел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести. Письменные обращения в органы полиции результатов не дали. По заявлению Дьячковой Г. И. в суде №2 города Уральска находится в порядке подготовки гражданское дело согласно ст. ст. 24, 163-165, 319 ГПК РК об объявлении гражданина РК Дьячкова Александра Викторовича 29.05.1959 года рождения умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Дьячкова Александра Викторовича, сообщить об этом по телефонам: 8 778 607 04 90 Дьячковой Галине Ивановне или в суд №2 Уральска 8 (7112) 55-43-17 в трехмесячный срок со дня публикации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.