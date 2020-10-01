Меня зовут Жанна Кенжина. Я предприниматель. Долгие годы вместе со своей командой работаю в сфере благоустройства: мы строим дороги, стараемся это делать оперативно, в срок и, главное, качественно. Начинала буквально с нуля. Чтобы открыть свое дело, я продала собственное жилье и вместе с семьей больше двух лет скиталась по съемным квартирам. Звезд с неба не хватала, как и многие из состоявшихся сегодня бизнесменов прошла тернистый путь становления. И помогали мне в этом вера в себя и, бесспорно, поддержка близких. Родилась я в Аксае, в рабочей семье. Там же в 1993 году окончила общеобразовательную среднюю школу. Уже в Уральске закончила медицинский колледж и чуть позже получила диплом Западно-Казахстанского аграрного университета по специальности «Ветеринарно-санитарный врач». Мечтала работать по профессии, но судьба распорядилась иначе. Работала дежурной на железнодорожной станции, была поездным диспетчером. С 2004 года развиваю свой бизнес. С 2008 года являюсь учредителем и директором ТОО «ДСК Приоритет». В 2018 году получила профильное строительное образование в ЗКАТУ имени Жангир хана. Я и предположить не могла, что со временем смогу управлять асфальто-бетонным заводом и контролировать производственный процесс. Народная мудрость гласит: «Дорогу осилит идущий». Для меня это стало своеобразным девизом, которым я руководствуюсь и по сей день. К каждому Заказчику стараюсь найти индивидуальный подход, использую в работе современные технологии и оборудование. В коллективе выстраиваю взаимоотношения так, чтобы каждый чувствовал себя частью одной команды и нес ответственность за общее дело. Являюсь членом Ассоциации Деловых Женщин Казахстана. Состою в партии Nur Otan с 2018 года. Замужем, воспитываю двоих детей.В своей избирательной программе главной задачей ставлю качественное улучшение жизни своих земляков. В обществе накопилось немало проблем, требующих решения. Я хочу вместе с вами внести свою лепту в процветание родного города и сделаю все необходимое для обеспечения развития промышленности, малого и среднего предпринимательства, повышения качества дошкольного и среднего образования, решения вопросов доступного жилья. Используя свой жизненный опыт, я хочу участвовать в общественно-политической жизни нашего региона, реализовывать социальные проекты и всецело надеюсь на вашу поддержку. Только с вами вместе мы сможем решить эти и другие сложные задачи.• Работа над новым обликом города, формирование в нем хорошего микроклимата. До 2025 года, согласно поручению президента страны, должны быть реконструированы и обеспечены дорожным сервисом все республиканские дороги. Наш город должен стать комфортным городом, с красивыми улицами и скверами. • Считаю необходимым за счёт бюджетных средств ремонтировать ветхое жилье. • Строго контролировать ценообразование в регионе, не допускать роста цен. • Всячески способствовать в вопросах трудоустройства молодежи. • Оказывать большое внимание малообеспеченным и маломобильным гражданам, для последней категории добиваться адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры для безбарьерного доступа к ним этой части населения. • Считаю необходимым содействовать оснащению больниц и поликлиник новейшими технологиями и оборудованием. • Развивать сеть детских дошкольных и школьных учреждений. • Улучшать качество медицинского обслуживания, развивать онлайн-медицину.- Нашим предприятием было отремонтировано и заасфальтировано 72 км внутригородских улиц и 53 км подъездных дорог районного значения. Только за текущий 2020 год по Программе ДКЗ ( Дорожная карта занятости) были трудоустроены около 300 человек. За время нашей работы с 2008 года было сделано немало. Была оказана безвозмездная помощь при капитальном ремонте музыкальной школы в поселке Переметное. Активно поддерживаю разнообразные благотворительные проекты, принимаю участие в общественно-политической жизни региона и страны, как член Ассоциации деловых женщин была делегатом Международного Саммита, проходившего в Австралии в 2018 году. В 2019 году наше предприятие за активное участие в противопаводковых мероприятиях было отмечено благодарственным письмом акима области. Оказываем помощь малоимущим и людям с ограниченными возможностями, а также поддерживаем волонтерские движения. С 2015 года оказывали помощь и поддержку в хозяйственной деятельности Казахско-турецкого лицея, который являлся нашей подшефной организацией. В 2013 году принимала участие в благоустройстве парка им. Кунаева, 3000 кв. м брусчатки было уложено за свой счёт. В 2019 году компания ТОО «ДСК Приоритет» внесла большой вклад в строительство беговой дорожки, расположенной на новой площади Первого Президента. В праздничные и знаковые для города даты оказываю посильную помощь и поддержку в проведении культурно-массовых мероприятий.- Современная женщина сегодня не ограничена рамками домашних дел и обязанностей, а активно участвует в общественно-политической жизни страны. Оживленный когда-то разговор подруг на кухне уже давно трансформировался в деловой диалог и переместился на международные площадки и арены. Мои соотечественницы гармонично сочетают свою профессиональную деятельность с большим бизнесом и политикой и играют не меньшую роль, чем представители сильного пола в формировании общественного мнения и политического имиджа нашего государства. Мы представлены во всех сферах деятельности и смело держим курс на новые вершины. Уважаемые западноказахстанцы! 