На территории Атырауской области прошла республиканская акция «Безопасная дорога». По сообщению пресс-службы департамента полиции, за три дня стражи порядка выявили 1839 нарушений правил дорожного движения, среди которых 366 фактов превышения скорости, еще 288 водителей ездили не пристегнув ремни безопасности, 100 автолюбителей не проводили техосмотр транспорта, в 174 случаях водители пользовались за рулем сотовыми телефонами.

– Кроме того, задержано 17 пьяных водителей. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Стоит отметить, что такие рейдовые мероприятия являются одной из действенных профилактических мер по недопущению дорожно-транспортных происшествий, а также предупреждению нарушений правил дорожного движения, - добавили в полиции.

