По информации РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +8 градусов, ночью -3. В Атырау также осадков не ожидается, днем +10 градусов, +6 градусов. 16 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью здесь похолодает до +10 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов.