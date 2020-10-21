Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения города, оборудования ТЭЦ, водозабора и котельных рассчитаны. Проекты планируют сдать до конца 2020 года. - В этом году выделены деньги, на которые мы отремонтируем ТЭЦ, закупим трансформаторы, три насоса. Также большая сумма - 50 миллионов тенге - выделена на реконструкцию котельной в Зачаганске, - рассказал начальник отдела АО "Жайыктеплоэнерго" Болат Батаев. Из двух 2 миллиардов 989 миллионов, выделенных на программу на текущий год, предусмотрено 186 миллионов. По словам специалистов, из них 84,6 на тепловые сети и около 30 миллионов на ТЭЦ. По словам монополистов, в городе проводится автоматизация 33 теплообменных пунктов на 21 миллион тенге. Ранее один такой пункт обслуживали четыре человека. В результате без работы останутся около 100 специалистов. - В рамках тарифа предусмотрена инвестиционная программа, то есть они должны свои амортизационные отчисления направить на реконструкцию и модернизацию своих сетей, на приобретение своих средств, - пояснила и.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий ЗКО Гульжаз Казбекова. Тариф на подачу тепла и подогрев воды пока остается прежним. Будет ли он повышен, станет известно в конце ноября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.