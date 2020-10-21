473 тысячи тенге собрали неравнодушные казахстанцы на лечение девочки из УральскаТеперь 2 ноября 10-летняя Балауса Медет оправится на регулярное лечение в Самару, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Без регулярного лечения состояние дочери ухудшится - мама больной девочки из Уральска Фото предоставлено Ботагаоз Отегеновой С детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Для улучшения состояния Балауса должна регулярно проходить курсы реабилитации в Самаре. Пятый курс лечения девочка прошла 9 марта. Тогда средства на лечение удалось также собрать с помощью неравнодушных граждан. Как рассказала мама девочки Ботагоз, после этих курсов в состоянии Балаусы есть заметные улучшения. Шестой курс был назначен на август, но из-за карантина они не смогли поехать. Женщина обратилась за помощью к неравнодушным казахстанцам. По словам Ботагоз Отегеновой, им прописали курс микротоковой терапии, который стоит 550 тысяч тенге. 200 тысяч многодетная семья накопила самостоятельно. Мама Балаусы делиться, что после публикации ей начали звонить и скидывать деньги. - Вообщем нам не хватало на поездку к самарским врачам 350 тысяч тенге. Но неравнодушные люди перечислили 600 тысяч тенге. Даже был мужчина, который не стал представляться и скинул нам сразу 200 тысяч тенге. Я благодарна всем, кто помог. У моей девочки есть шанс стать полноценным ребенком, - отметила Ботагоз. - Мама девочки сказала, что лишние деньги она обязательно оставит и потратит на следующий курс лечения. Без регулярного лечения состояние дочери ухудшится - мама больной девочки из Уральска   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.