Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 октября главный санитарный врач Атырауской области Асылбек Шаров внес дополнения к предыдущему постановлению. Так, в регионе разрешается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей, крытых продовольственных и не продовольственных рынков по субботам до 17.00. В будние они могут функционировать до 22.00. По воскресеньям и праздничным дням деятельность ТРЦ, ТЦ, крытых продовольственных рынков и непродовольственных рынков будет приостановлена. Вместе с тем, с 26 октября в области снова заработают кинотеатры. Однако заполняемость не должна превышать 30% от общей вместимости, а зрители должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.