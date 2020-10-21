О деталях произошедшего рассказали сторож и управляющий базы, куда пришел спрятаться раненый мужчина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
База, куда пришел спрятаться раненый мужчина
Леонид Самаркин работает начальником базы, которая находится недалеко от АЗС VenOil. Там накануне произошел конфликт, который перерос в стрельбу. По словам мужчины, около 22.30 ему позвонил взволнованный сторож и сказал, что на базе произошел инцидент.
– Подробности он говорить не стал, был сильно взволнован. Я быстро приехал, в сторожке увидел человека, который лежал весь избитый. Он был в сознании, разговаривал, что-то пытался объяснить. Вызвали скорую, приехали полицейские. Я пошел смотреть записи с камер видеонаблюдения и увидел, что действительно человек забегает, следом бегут пять человек. У одного из них в руках было огнестрельное оружие, - рассказал Леонид Самаркин.
По словам сторожа базы Николая Малышева, сначала он услышал два выстрела. Однако придавать значения этому не стал, подумав, что у кого-то из водителей лопнуло колесо.
– Все же я вышел посмотреть, было тихо. Минут через 10 забегает парень, весь в крови, в руке был нож. Он попросил спрятать его и сказал, что его хотят убить. Я его спрятал у себя в сторожке. Через несколько секунд забегает группа парней, спросили меня, видел ли я кого-либо. Я сказал, что на базе никого не было, а какой-то мужчина убежал в другую сторону. Они начали его искать, один увидел, что раненый парень лежит у меня под кроватью. Он подошел к нему, начал что-то спрашивать, отобрал у него нож. Я сказал им выходить и пригрозил, что вызову полицию. Через несколько минут все вышли, сели в машину и уехали. Возможно, они испугались, потому что начали выходить люди, - вспоминает Николай Малышев.
По словам Николая Малышева, раненый мужчина был в сознании и даже пытался что-то объяснить. Подняв его кофту, Николай увидел множество дробовых ранений, из которых сочилась кровь.
– Я начал спрашивать у раненого что случилось. С его слов, они пришли на разборки, "забили стрелку", начали общаться. В конце разговора он якобы ударил ножом по машине, а те подумали, что он выстрелил и началась потасовка, достали оружие и начали стрелять. За всю свою жизнь я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Было немного страшно, все-таки люди пришли с оружием, тем более я пытался их обмануть, но Господь помиловал, - рассказал сторож.
По информации управления здравоохранения ЗКО, состояние раненого мужчины врачи оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации
Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы
успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина
получил ранения и находится в реанимации. Полицейским удалось задержать
всех участников конфликта, ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".
Пустырь, на котором предположительно произошел конфликт
Сторожка, где спрятали раненого
