О деталях произошедшего рассказали сторож и управляющий базы, куда пришел спрятаться раненый мужчина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Забежал человек в крови и попросил спрятать - свидетели рассказали подробности стрельбы в Уральске База, куда пришел спрятаться раненый мужчина Леонид Самаркин работает начальником базы, которая находится недалеко от АЗС VenOil. Там накануне произошел конфликт, который перерос в стрельбу. По словам мужчины, около 22.30 ему позвонил взволнованный сторож и сказал, что на базе произошел инцидент. – Подробности он говорить не стал, был сильно взволнован. Я быстро приехал, в сторожке увидел человека, который лежал весь избитый. Он был в сознании, разговаривал, что-то пытался объяснить. Вызвали скорую, приехали полицейские. Я пошел смотреть записи с камер видеонаблюдения и увидел, что действительно человек забегает, следом бегут пять человек. У одного из них в руках было огнестрельное оружие, - рассказал Леонид Самаркин. По словам сторожа базы Николая Малышева, сначала он услышал два выстрела. Однако придавать значения этому не стал, подумав, что у кого-то из водителей лопнуло колесо. – Все же я вышел посмотреть, было тихо. Минут через 10 забегает парень, весь в крови, в руке был нож. Он попросил спрятать его и сказал, что его хотят убить. Я его спрятал у себя в сторожке. Через несколько секунд забегает группа парней, спросили меня, видел ли я кого-либо. Я сказал, что на базе никого не было, а какой-то мужчина убежал в другую сторону. Они начали его искать, один увидел, что раненый парень лежит у меня под кроватью. Он подошел к нему, начал что-то спрашивать, отобрал у него нож. Я сказал им выходить и пригрозил, что вызову полицию. Через несколько минут все вышли, сели в машину и уехали. Возможно, они испугались, потому что начали выходить люди, - вспоминает Николай Малышев. По словам Николая Малышева, раненый мужчина был в сознании и даже пытался что-то объяснить. Подняв его кофту, Николай увидел множество дробовых ранений, из которых сочилась кровь. – Я начал спрашивать у раненого что случилось. С его слов, они пришли на разборки, "забили стрелку", начали общаться. В конце разговора он якобы ударил ножом по машине, а те подумали, что он выстрелил и началась потасовка, достали оружие и начали стрелять. За всю свою жизнь я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Было немного страшно, все-таки люди пришли с оружием, тем более я пытался их обмануть, но Господь помиловал, - рассказал сторож. По информации управления здравоохранения ЗКО, состояние раненого мужчины врачи оценивают как тяжелое. Он находится в реанимации. Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. Полицейским удалось задержать всех участников конфликта, ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Забежал человек в крови и попросил спрятать - свидетели рассказали подробности стрельбы в Уральске Пустырь, на котором предположительно произошел конфликт Забежал человек в крови и попросил спрятать - свидетели рассказали подробности стрельбы в Уральске Сторожка, где спрятали раненого Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.