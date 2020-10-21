71-летнего Ивана Касаткина нашли вчера, 20 октября, в поселке Зачаганск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожилой мужчина пропал в Уральске Родственница Ивана Касаткина Людмила Щуренкова сообщила, что пенсионера нашли на автозаправке в поселке Зачаганск. – Он лежал полураздетый, обессиленный и истощенный. На скорой его привезли в больницу. Насколько мне известно, видимых травм и серьезных повреждений у него нет. Сейчас он находится в больнице. Выражаем благодарность всем, кто переживал вместе с нами, - говорит женщина. Напомним, 71-летний Иван Касаткин 13 октября около 17.00 вышел из дома в районе Айгуль и не вернулся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.