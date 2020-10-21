Иллюстративное фото с сайта www.korabli.eu В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 13 августа в 23.30 в п. Жалпактал в ходе проведения ОПМ «Браконьер» была остановлена автомашина марки ВАЗ-21713, за рулем которой был 28-летний водитель. В салоне авто было обнаружено и изъято 35 мешков, в которых находились 10 919 штук раков общим весом 379,95 кг. Соответствующие документы отсутствовали. Назначена экспертиза. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 335 ч.1 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.