Как рассказал аким района Тулеген Турегалиев, в результате проведенной работы в рамках действующего законодательства возвращены в государственную собственность 16 093 га земель сельскохозяйственного назначения. - Из государственного земельного фонда 61 земельный участок площадью 50859 га выставлен на конкурс для предоставления физическим лицам. В сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано 1392 субъекта малого и среднего бизнеса. Объем произведенной продукции, оказанных услуг и работ в сфере предпринимательства и сельского хозяйства составил 6,8 млрд. тенге. В нашем районе в этом году активно ведется производство кумыса, в числе крестьянских хозяйств, производящих большой объём продукции, можно отметить крестьянские хозяйства «Правда», «Жайлау», «Уса», «Рахмет», - рассказал Тулеген Турегалиев. С начала года в районе открыт автосервис, пекарни, магазин автозапчастей, до конца года планируется открытие следующих объектов - продовольственного магазина, ресторана, супермаркета, столовой. - С начала года в районе было запланировано множество инвестпроектов, но карантинные меры помешали нашим предпринимателям окончательно реализовать свои проекты. Общая сумма по району составляет 640 млн тенге. В случае полной реализации этих проектов будет создано 111 постоянных рабочих мест, - отметил глава района.