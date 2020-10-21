Надев маску на автобус, основной перевозчик - ТОО "Акжайык Автопарк", решили таким образом привлечь внимание пассажиров соблюдать меры безопасности, ведь сейчас вновь пошел рост заболеваемости ковид. - Мы сами соблюдаем масочный режим и всем пассажирам тоже о масочном режиме так вот напоминаем, - отметили перевозчики. Пока же на автобусы в маске весело указывают юные атыраучане своим родителям, фотографируются на его фоне. - Маска - наклейка, которую мы потом уберем, - заключили атырауские водители автобусов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.