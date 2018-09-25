На западе Казахстана ожидаются дожди. По данным РГП "Казгидромет", 26 сентября в Уральске ожидается дождь, днем температура воздуха составит +17 градусов, ночью +10. 28 градусов тепла и переменная облачность ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +17 градусов. Ясная погода без осадков ожидается в Актау. Температура воздуха составит +27 градусов днем, +17 ночью.
Переменная облачность и 17 градусов тепла прогнозируют синоптики днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит +11 градусов.
 