25 сентября на должность  директора региональной палаты предпринимателей "Атамекен" был назначен Ербол ИДЕНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Ранее Ербол ИДЕНОВ занимал должность директора регионального филиала АО "Фонд развития Предпринимательства "Даму" по ЗКО. Иденов Ербол Асылбекович - 1977 года рождения. Образование - высшее. В 1998 году окончил Казахскую Государственную Академия Управления по специальности "экономист-информатик". В 2015 году окончил Университет Международного Бизнеса по специальности "Менеджмент". Ранее работал на руководящих должностях в разных банках: -ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана» - начальник  отдела по работе с клиентами Управления кредитования; -Уральский Филиал АО «НефтеБанк» - директор филиала; -Западная Региональная Дирекция АО «БТА Банк» - региональный директор; -Генеральная Дирекция по работе с иностранными компаниями АО «БТА Банк» - менеджер по работе с крупными клиентами; -Филиал ДБ АО "СберБанк России" - Заместитель директора филиала; -Департамент по работе с корпорациями АО «НурБанк» - директор департамента; -Региональный Филиал АО «Фонд развития Предпринимательства «Даму» по ЗКО -директор филиала.          