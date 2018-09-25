Ранее Ербол ИДЕНОВ занимал должность директора регионального филиала АО "Фонд развития Предпринимательства "Даму" по ЗКО. Иденов Ербол Асылбекович - 1977 года рождения. Образование - высшее. В 1998 году окончил Казахскую Государственную Академия Управления по специальности "экономист-информатик". В 2015 году окончил Университет Международного Бизнеса по специальности "Менеджмент". Ранее работал на руководящих должностях в разных банках: -ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана» - начальник отдела по работе с клиентами Управления кредитования; -Уральский Филиал АО «НефтеБанк» - директор филиала; -Западная Региональная Дирекция АО «БТА Банк» - региональный директор; -Генеральная Дирекция по работе с иностранными компаниями АО «БТА Банк» - менеджер по работе с крупными клиентами; -Филиал ДБ АО "СберБанк России" - Заместитель директора филиала; -Департамент по работе с корпорациями АО «НурБанк» - директор департамента; -Региональный Филиал АО «Фонд развития Предпринимательства «Даму» по ЗКО -директор филиала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.