Фото с сайта goldvoice.club Помимо получения проактивных услуг по рождению ребенка через телеграм-бот EgovKzBot можно узнать о близлежащем ЦОНе. Раньше посредством бота, запущенного АО "Национальные информационные технологии", было доступно 13 государственных услуг и сервисов: 7 видов наиболее популярных справок, проверка социального статуса и получение информации о размере базовой пенсионной выплаты, прикрепление к поликлинике, запись на прием к врачу и вызов врача на дом, а также бронирование очереди в ЦОН. Напоминаем, что для получения госуслуг через телеграм-бот необходимо зарегистрироваться в "Базе мобильных граждан", т.е. привязать свой номер телефона в Личном кабинете портала eGov.kz и осуществить запуск бота в мессенджере Telegram на своем гаджете. Далее, с помощью отправки заранее определённых команд и подтверждения через SMS-код, можно запрашивать справки и информацию сервисов с возможностью их перенаправления на электронную почту пользователя. С момента запуска с мая 2018 года через телеграм-бот портала eGov.kz казахстанцы получили почти 14 тыс. государственных услуг.