Об этом рассказал аким Каратобинского района Жанат АСАНТАЕВ в ходе пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций. По словам акима района, на сегодняшний день экспорт мясных изделий, развитие мясоперерабатывающей отрасли входит в перечень основных задач, которые стоят перед районом. - Для исполнения данного задания в этом году между мясоперерабатыващим предприятием «Кублей» и акиматом Каратобинского района был заключен меморандум в целях эскпорта мясных изделий зарубеж. В рамках данного меморандума хозяйства района сдали 305 голов МРС, 110 голов КРС, - рассказал Жанат АСАНТАЕВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже экспортировано 10 тонн мяса в город Тольятти. - Также в экспорт мясных изделий по району вносит свой вклад убойный пункт крестьянского хозяйства «Коржын», созданный в прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». На сегодняшний день из данного пункта перевозятся мясные изделия в города Российской Федерации. В этом году по району было запланировано экспортировать 10 тонн МРС, исполнено – 25 тонн. Было запланировано экспортировать 50 тонн КРС, исполнено – 16 тонн, - сообщил Жанат АСАНТАЕВ. Кроме того, аким района отметил, что для развития породистого сельского хозяйства 246 районных хозяйств для получения субсидий подали заявку на 11 тысяч голов, то 169 из них получили субсидии в сумме 130 млн тенге на более чем 9 тысяч голов. - На сегодняшний день заявки 77 районных хозяйств на получение субсидий на 3 тысячи голов удовлетворены, теперь ожидается получение субсидий, - рассказал Жанат АСАНТАЕВ. В ходе пресс-конференции так же выяснилось, что в 5 населенных пунктах района августе 2018 года было закончено строительство водопровода. - Чистая питьевая вода появилась в селах Шоптиколь, Ушагаш, Соналы, Сулыколь, Ушана. Стоимость проекта составила 915 млн тенге, - заявил аким района.