По данным РГП "Казгидромет", 27 июля в Уральске установится переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 30 градусов тепла, ночью +15. Ясную погоду без осадков синоптики прогнозируют в Атырау. Днем +35, ночью +20. Дожди и грозы ожидаются в Актобе. Днем столбики термометров покажут +25, ночью 15 градусов выше нуля. Жаркая погода сохранится в Актау, днем +37, ночью +26.