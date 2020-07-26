Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК, 112 медработникам назначена единовременная выплата в связи с заражением COVID-19. – По состоянию на 24 июля единовременная соцвыплата из государственного фонда социального страхования на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Денежные средства уже перечислены 73 медработникам, еще 39 направлены на выплату. Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формирует министерство здравоохранения РК, - сообщили в ведомстве. Всего от министерства здравоохранения в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей. По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны МЗ. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты. – Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало. Стоит отметить, что изменились правила осуществления выплат медработникам. Теперь медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией будет выплачено по 2 млн тенге. А в случае смерти медработника от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией их семьям полагается выплата в размере 10 млн тенге, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты населения РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.