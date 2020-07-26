Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в области проводится масштабная работа по выявлению фактов спекуляции лекарственными препаратами. Прокуроры, полицейские и представители государственных органов регулярно мониторят аптеки и социальные сети. - Так, по состоянию на 24 июля под координацией прокуратуры области выявлено 47 факта спекуляции лекарственными средствами, 22 из которых нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, в том числе реализация не разрешенных к применению лекарственных средств в РК, а также превышение предельных цен. Девять фактов занятия незаконной фармацевтической деятельности и три факта занятия предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации и разрешения, - сообщили в прокуратуре ЗКО. К примеру, мобильная группа выявила факт завышения предельной цена на препарат "Инфлюцит". Если предельная цена на этот препарат составляет 2571 тенге, то в аптеке Уральска его продавали по три тысячи тенге за одну упаковку. Таким образом, недобросовестный предприниматель реализовал лекарства на территории Уральска по завышенной цене. - В другом случае, фармацевтическая фирма продавала на территории города лекарственные средства под торговым названием «Ингаварин» в количестве 20 капсул на сумму 17 270 тенге, не разрешенных к применению в Республике Казахстан. На сегодня 34 человека привлечены к административной ответственности, дела в отношении остальных находятся в производстве суда и департамента контроля качества безопасности товаров и услуг, - отметили в прокуратуре ЗКО. Стоит отметить, что изъятые из незаконного оборота лекарства, а также средства индивидуальной защиты на общую сумму свыше 561 млн тенге, переданы в управление здравоохранения. В настоящее время мобильная группа продолжает работу. О фактах завышения цен на лекарственные средства просим сообщать по телефонному номеру 8 (7112) 51-06-96. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.