Фото с сайта uralskweek.kz Как сообщается на сайтеинцидент произошел 20 июля. Как рассказала жительница поселка Зачаганск Гульмира Ихсанова, её бывший муж Галымжан Сакказов облил дом бензином, подпёр входную дверь и поджёг его. – Мой бывший муж Галымжан напился и где-то в 9 вечера позвонил моей дочери, расспрашивая, дома ли я. После этого, где-то в 22:40, кто-то (как оказалось позже, Галымжан) начал стучать в окно. Моя дочь выглянула и увидела, как дом горит с наружной стороны. Мы с ней попытались выбежать из дома, но Галымжан — а соседи видели, как это он поджёг дом — подпёр чем-то дверь, и она не открывалась. В итоге я сумела выбить дверь и выбежать с дочерью на улицу, после приехали пожарники и полицейские. Галымжан тогда уже убежал, его криками спугнули наши соседи, — рассказывает Гульмира Ихсанова о событиях того вечера. Как говорит Гульмира, полиция вместе с её 20-летним сыном (во время поджога он гулял с друзьями и не был дома - прим. автора) по горячим следам поймали поджигателя — его нашли в общежитии, где он проживает на данный момент. В дверь к нему постучал сын, и когда он попытался образумить отца, тот сказал ему, что «ему не нужна дочь» и сознался в том, что это он поджёг дом.

По словам женщины, с бывшим мужем она развелась пять лет назад, когда он стал часто напиваться и избивать её. До этого она прожила с ним в браке 17 лет, и с момента, когда старшему сыну исполнилось 4 года, в семье началось бытовое насилие со стороны Галымжана.

— Он постоянно напивался и бил меня. За меня как-то пытался вступиться мой сын, но он запугал его. Сказал: «Если ты ещё раз попробуешь её защитить, я отрублю тебе голову». Развелись мы из-за непрекращающегося бытового насилия. За все эти годы он был под арестом всего один раз на 15 суток, когда избил меня до такого состояния, что пришлось обращаться в травмпункт. Но он не раскаялся — наоборот, он обещал мне отомстить за то, что я «посадила» его на 15 суток, — говорит Гульмира.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятии подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. – По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Назначены экспертизы. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства департамента, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.