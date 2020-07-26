По словам женщины, с бывшим мужем она развелась пять лет назад, когда он стал часто напиваться и избивать её. До этого она прожила с ним в браке 17 лет, и с момента, когда старшему сыну исполнилось 4 года, в семье началось бытовое насилие со стороны Галымжана.
— Он постоянно напивался и бил меня. За меня как-то пытался вступиться мой сын, но он запугал его. Сказал: «Если ты ещё раз попробуешь её защитить, я отрублю тебе голову». Развелись мы из-за непрекращающегося бытового насилия. За все эти годы он был под арестом всего один раз на 15 суток, когда избил меня до такого состояния, что пришлось обращаться в травмпункт. Но он не раскаялся — наоборот, он обещал мне отомстить за то, что я «посадила» его на 15 суток, — говорит Гульмира.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятии подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. – По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Назначены экспертизы. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается и находится на контроле у руководства департамента, - сообщили в полиции.