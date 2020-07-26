Захоронением женщины займутся родственники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Труп пенсионерки второй день разлагается в дачном доме в Уральске Вывозить труп помогали сотрудники городского акимата, также они подействовали в получении заключения судебно-медицинской экспертизы. - Пенсионерка не была прикреплена ни к одной поликлинике, и из-за этого ей не могли выдать свидетельство о смерти. А без него ритуальные службы не забирают тело. Семья неблагополучная, но захоронением родственники займутся сами, - сообщили в пресс-службе акима города Уральск. Напомним, 71-летняя женщина умерла ночью 24 июля в своем доме в дачном обществе Учужный затон. Однако тело пролежал в доме почти двое суток и начало разлагаться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.